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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Zambiya Başsavcısı Shawa-Siyunyi'yi kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Zambiya Başsavcısı Fulata Lillian Shawa-Siyunyi'yi kabul etti. Shawa-Siyunyi'nin 26 Kasım'a kadar Türkiye'de bulunacağı, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşeceği ifade edildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:39
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Şahin'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Shawa-Siyunyi ve beraberindeki heyet, önce Anıtkabir'i, ardından da Başsavcı Şahin'i ziyaret etti.

Şahin'in, Shawa-Siyunyi'yi kabulünde iki ülke arasında hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Shawa-Siyunyi'nin 26 Kasım'a kadar Türkiye'de bulunacağı, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşeceği ifade edildi.

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