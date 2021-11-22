Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Zambiya Başsavcısı Shawa-Siyunyi'yi kabul etti

AA 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:39

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Şahin'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Shawa-Siyunyi ve beraberindeki heyet, önce Anıtkabir'i, ardından da Başsavcı Şahin'i ziyaret etti.

Şahin'in, Shawa-Siyunyi'yi kabulünde iki ülke arasında hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Shawa-Siyunyi'nin 26 Kasım'a kadar Türkiye'de bulunacağı, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşeceği ifade edildi.