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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırının firari şüphelisi teslim oldu

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırının firari şüphelisi, savcılığa teslim oldu.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırının firari şüphelisi teslim oldu
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Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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