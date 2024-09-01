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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin bir zanlı yakalandı

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin iki şüpheliden biri yakalandı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 22:09 - Güncelleme:
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin bir zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis diğer şüpheliyi arıyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

  • Necip Cem İşçimen
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