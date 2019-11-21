Yargıtay FETÖ davasında tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen cezayı onadı
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
- AA
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
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