İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9293
  • EURO
    6,5776
  • ALTIN
    296.131
  • BIST100
    121957
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı
Güncel

Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hakkında 'bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı'na yönelik dedikodu çıkaran amirine 'Şimdi herkesin dilindesin' şeklinde mesaj atan işçinin, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

AA21.01.2020  11:07 - Güncelleme: 21.01.2020  11:07

İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı iş yerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı.

Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi, işe iade istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti.

Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

İşçinin, istinaf kanun yoluna başvurmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Daire, 4857 sayılı İş Kanunun 25/2-d maddesindeki hükümle işçinin, işverene, onun ailesinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinde işverene iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırma imkanı tanıdığına işaret etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin kararında, davacının amiri konumundaki başka işçi hakkında dedikodu yaptığı, eylemin sataşma niteliğinde olduğu, iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiği belirtildi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin eyleminin sataşma olduğuna, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek kararı onadı.

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.