26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yargıtay, ''edepsiz'' sözünü kullanan kişiye verilen cezayı bozdu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 'edepsizler' sözünü kullanan kişiye 'hakaret' suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "edepsizler" sözünü kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada mahkeme, "edepsizler" kelimesini hakaret kabul ederek sanığı cezalandırdı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'ne geldi.

Yerel mahkemenin kararını bozan daire, "edepsizler" sözünün hakaret olmadığına hükmetti. Daire, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesini bozma nedeni saydı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi''nin kararında, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edildi.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığının, bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebildiği belirtilen kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Yargılamaya konu olayda, mahkemece hakaret niteliğinde olduğu kabul edilen, sanığın yönelttiği 'edepsizler' sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmelidir."

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Transfer iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı

Transfer iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

'Biber var biber var!'

'Biber var biber var!'
 

POPÜLER HABERLER

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yakalanma anı drone ile görüntülendi

Yakalanma anı drone ile görüntülendi

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

Hürmüz'den geçen savaş gemisinde 'zırhlı' ayrıntısı! Karaya mı çıkacaklar?

Hürmüz'den geçen savaş gemisinde 'zırhlı' ayrıntısı! Karaya mı çıkacaklar?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA