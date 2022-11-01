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Yargıtay, İstanbul'da orman yakan PKK'lı teröriste verilen 25 yıl hapsi onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK adına 2019'da İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıkaran Yakup Akman'a verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

AA1 Kasım 2022 Salı 11:51 - Güncelleme:
Yargıtay, İstanbul'da orman yakan PKK'lı teröriste verilen 25 yıl hapsi onadı
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Daire, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2020'de Akman hakkında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Akman'a, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

Kararda, yargılama sürecinde bu suça ilişkin hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği, usul işlemlerinin kanunlara uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bozuldu. Bozma kararında, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

- YAKLAŞIK 5 BİN METREKARELİK ALAN YANMIŞTI

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019'da yangın çıkardığı iddiasıyla Yakup Akman tutuklanmış, yangın PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde de sanık Akman'ın olay günü 15.51-18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğu tespiti yer almış, kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra Akman'ın olay yerinden ayrıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, Akman'ın PKK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilmişti.

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