Yargıtay ‘kaynar suyu’ silah saydı
Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Kaynar suyu silah saydı.
Hatay’da bir kişi, tartıştığı kardeşinin üzerine kaynar su döktü. Yaralanan kardeş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Açılan davada Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı ‘kasten yaralama’ suçundan hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Olayda kullanılan ‘kaynar suyun’ silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK’nin ‘kasten yaralama’ suçunun ‘nitelikli’ hallerini düzenleyen maddesi çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.
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