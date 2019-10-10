Yargıtay Kütük ve Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.
- AA
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.
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