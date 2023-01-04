Yargıtay rakamları açıkladı! AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230'a ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay'ın siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin verilerini değerlendirdi. Kandemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Açıklanan rakamlara göre AK Parti üye sayısı 11 milyon 241 bin 230. Tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Partimiz, tarihte bu güne kadar bir siyasi organizasyonun ulaştığı en yüksek üye sayısına erişmiş oldu. Siyasi partiler için üyelik, seçmenle kurulan güçlü bağın ve güvenin sembolüdür. Bizim için üyelik nicel bir anlam ifade etmenin ötesinde; kapı kapı dolaşmanın, gönül birlikteliği sağlamanın bir ürünüdür."

Kandemir, AK Parti'nin her meslek grubundan, sosyolojiden, yaştan ve toplumsal kesimden üyeye sahip olduğunu aktararak, "Partimiz, ülkemiz siyasetinde en geniş tabana oturmuştur ve yola çıkarken kendisini nitelediği haliyle milletin partisi olmaya devam etmektedir. Üyelik, bir siyasi yapı ile kurulan en kalıcı, en onurlu, en samimi, en güzel bağdır. Partimizin bizim için en değerli makamında bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.