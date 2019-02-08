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Yargıtayda başkanlık seçimi 11 Şubat'ta yapılacak

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin dolması nedeniyle 11 Şubat'ta Yargıtayda başkanlık seçimi yapılacak.

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin 10 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık için 11 Şubat'ta seçim yapılacak.
 
Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresi 10 Şubat'ta doluyor.
 
Yargıtayın yeni başkanını belirlemek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11 Şubat'ta seçim yapılacak.
 
Seçime mevcut başkan Cirit'in tek aday olarak girmesi bekleniyor.
 
Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, yeniden başkan seçilmesi halinde yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.
 
İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT'İN ÖZ GEÇMİŞİ
 
Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.
 
Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
 
Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti.

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