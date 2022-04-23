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Yargıtay'dan emsal 'fotokopi' kararı

Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi. Emsal nitelikteki kararla birlikte, bundan sonraki yargılamalarda fotokopi belgeler dikkate alınmayacak.

IHA23 Nisan 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
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'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, fotokopi belgeyi dikkate alarak karar veren mahkeme hükmünü bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Dosya içerisinde bulunan soruşturma aşamasına ilişkin belge ve tutanakların onaysız fotokopi olduğu ortadadır. İlgili evrakların aslı ya da onaylı örnekleri denetime imkan verecek şekilde dosyada bulundurulmadan ve kesinleşen dava dosyası getirtilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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