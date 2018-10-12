Yıllardır dayak yediği kocasını öldüren kadının beraat kararı bozuldu
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yıllardır dayak yediği kocasını tülbentle boğarak öldüren kadına 'meşru müdafaa' nedeniyle verilen beraat kararını bozdu.
- AA
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tülbentle kocasını boğaarak öldüren kadının 'meşru müdafaa nedeniyle beraat edilmesi' kararının bozulma sebebi; kadının dayak yemesi, sürekli alkol alan kocası tarafından cinsel saldırıya uğraması, tehdit edilmesi gibi nedenler bulunmasına karşın, otopsi raporunda ölüm sırasında boğuşma izi bulunmaması nedeniyle kadının kocasını uyurken boğduğu kanısına varması oldu.
EMSAL NİTELİĞİNDE
Kurulun kararı, aleyhe temyiz bulunmadığından, kadına verilen beraat kararını etkilemeyecek ancak bundan sonraki meşru müdafaa nedeniyle verilen beraat kararlarında emsal nitelik taşıyacak.
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