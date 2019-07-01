Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7285
  • 6,4934
  • 255.493
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yargıtay'dan emsal karar: Hasta kocasına bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder

Kanser hastası kocasına bakmayan ve boşanan kadının yoksulluk nafakası talebi reddedildi. Yargıtay’ın emsal kararında “Hasta kocasına bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder” denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’da yaşayan ve Sanem B. ile 8 yıldır evli olan Adem B., beyin kanseri teşhisi sonucu ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hastalığının ilerlemesi nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi. Adem B., eşinin kendisine bakmaması üzerine geçtiğimiz aylarda Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Adem B., eşinin kendisine bakmadığını, bakıcı parasını evde kalmamak için almadığını, kendisine iş bulduğunu iddia etti. Eşinin kardeşlerini arayarak ‘Hasta kardeşinizi alın götürün’ dediğini anlattı. Sanem B. ise eşinin hastalığı sürecinde sürekli hakaret ve küfre maruz kaldığını, kendisine şiddet uygulamaya çalıştığını ifade etti. 
 
İKİ TARAF EŞİT KUSURLU 
 
Çiftin boşanmasına karar veren hakim, evlilikte de Sanem B.’yi davranışları nedeniyle kusurlu buldu. Kadının hem yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddetti hem de Adem B.’ye 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararı temyize götüren kadın, ret kararıyla karşılaşınca Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Daire, her iki tarafı da eşit kusurlu buldu, tazminat kararını kaldırdı. Yargıtay kararda Sanem B.’nin hasta olan eşine bakmadığı için nafaka alamayacağına hükmetti.
 
(Akşam)

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA