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Yargıtay'dan ''Mor beyin'' kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen cezayı, sanığın 'Mor beyin' listesinde yer aldığının belirlenmesi üzerine bozdu.

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Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, ByLock kullanıcısı olduğu kabul edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum edildi.

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Daire, temyiz aşamasında kimlik bilgileri mor beyin listesinde olduğu ortaya çıkan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğuna hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Gerekçede, Yargıtayın önceki kararlarında açıklandığı üzere, ByLock'un FETÖ mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan, örgütün bir kısım mensupları tarafından da kullanılan ağ olduğu belirtildi. ByLock kullanımının, her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olacağının kabul edildiği hatırlatılan gerekçede, ByLock kullanıcılarının tespitinin, ByLock sunucusunda kayıtlı IP adresleri üzerinden yapıldığı aktarıldı.

Gerekçede, sunucuda kaydı olan kullanıcıların "User-ID (kullanıcı no)" tespitini ve mesaj içeriklerinin çözümünü, şifre, gruba kayıtlı kişilerin tespitini, bu kişilerin birbirleriyle olan ilişki ve irtibatlarını ortaya koyan ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağının sanığın hukuki durumunun belirlenmesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.

ByLock kullanıcılarının tespiti açısından, operatör tarafından tutulan "CGNAT" kayıtlarının bir çeşit üst veri olduğu ifade edilen gerekçede, "CGNAT kayıtlarının, özet veri olması nedeniyle bir iz ve emare niteliğinde olduğundan tek başına kişinin gerçek ByLock kullanıcısı olduğunu göstermeyeceği, kişilerin iradeleri dışında ByLock sunucularına yönlendirilmiş olma ihtimalinin bulunduğu hususları gözetilmelidir." tespiti yapıldı.

- BYLOCK SUNUCULARINA YÖNLENDİRİLDİKLERİ SAPTANAN 11 BİN 480 KİŞİ

Gerekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan teknik çalımalar sonucunda, iradeleri dışında ByLock sunucularına yönlendirildikleri saptanan 11 bin 480 kişinin tamamının "CGNAT" kayıtlarının olduğu ve tespit edilen bu kayıtlara göre ByLock uygulamasının IP'lerine bağlantıya yönlendirildiklerinin belirlendiği anımsatıldı.

Kişinin kullanıcı numarası ve şifresinin belirlenememesi fakat CGNAT kayıtlarıyla ByLock sunucusuna bağlantı yaptığının tespit edilmesi halinde kişinin gerçek ByLock kullanıcısı olduğunun ihtimalinin yanında kullanıcı adı ve şifresi tespit edilemediğinden ByLock'a mor beyin ve benzeri tuzak yöntemlerle yönlendirilmiş olabileceği ihtimalinin de bulunduğuna işaret edilen gerekçede, "Ancak operatör kayıtları ve 'User-ID' eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek ByLock kullanıcısı olduğunun kabulü gerekeceğinden kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla ByLock sistemine girdiğinin, bu sistemi kullandığının, 'User-ID', şifre ve grup elemanlarını içerir belgelerle kesin olarak kanıtlanması zorunludur." tespiti yapıldı.

Gerekçede, somut olayda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17 Şubat 2017 tarihli belgeye dayanılarak, ByLock kullanıcısı olduğu kabul edilen ve mahkumiyetine karar verilen sanığın kimlik bilgilerinin temyiz aşamasında mor beyin listesinde yer aldığının bildirilmiş olması karşısında sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu, bu nedenle hükmün bozulması gerektiği kaydedildi.

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