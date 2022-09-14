Yargıtay'dan 'Retweet' kararı: Suç sayılır mı?

"Retweet edenin yargılanmasına gerek yok" hükmü veren mahkemenin kararını bozdu. Artık suç ihtiva eden bir tweeti yeniden paylaşmak da suç sayılabilecek.

Avukat Sefa Karcıoğlu, yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Vatandaş, Twitter'da içinde hakaret ifadeleri kullanan bir tweet atıyor ve bu tweeti de bir başkası retweet yapıyor. Bununla ilgili mağdur gidiyor. Hem ilk tweeti atan kişiyi hem de retweet yapan yani alıntı yapan kişiyi savcılığa suç duyurusunda bulunuyor."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, retweet yapan kişi için takipsizlik kararı vermişti. Mağdur itiraz edince dava Yargıtay'a taşındı.

"RETWEETLE TWEET ARASINDA BİR FARK YOK"

Karcıoğlu, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu ele alıyor. Ve burada bir görüş yazıyor. Diyor ki yani burada retweetle tweet arasında bir fark yok" dedi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Hakaret içerikli tweeti retweet etmenin hakaret suçunun oluşması için yeterli bir delil olduğuna karar verdi.

Avukat Karcıoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kapanmış olan bir dosya. Yargıtay hakimlerinin görüşü ve oy birliğiyle tekrar dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. İddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştır. Dolayısıyla burada bir paylaşım yapılıyorsa retweet yönüyle de bu paylaşım insanlara dağıtılıyorsa çoğaltılıyorsa dolayısıyla yayma gerçekleşiyorsa tıpkı ilk tweeti atan gibi retweet atan kişi de bu suçu işler" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme şimdi Yargıtay'ın kararının ardından davayı yeniden ele alacak.