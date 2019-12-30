Yargıtay’dan skandal karar: Kadın katilinin cezasını indirin

30.12.2019 03:16 - Güncelleme: 30.12.2019 03:16

İstanbul Küçükçekmece’de, 2016’da sevgili olmak istediği Nurcan Arslan’ı (39), “İstemediğini yüzüme söyle” diyerek görüşmeye ikna eden, teklifini reddettiği için de 11 kurşunla öldüren ve mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilen evli ve 3 çocuk babası Abdullah Melih Barış için Yargıtay’dan ilginç bir karar çıktı.

TASARLAMA GÖREMEDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olay öncesi Tokat’tan İstanbul’a gelip ruhsatsız silahıyla cinayeti işleyen sanığın “Olayı tasarlayarak işlediğine dair kesin bir saptama yapılamadığı’ gerekçesiyle davayı bozdu. Sanığın cezasının indirilmesi yönünde görüş bildirerek, yargılamanın tekrar yapılmasını isteyen Yargıtay’ın bu kararı, Nurcan’ın yakınlarını ve yargılama boyunca davayı takip eden kadınları isyan ettirdi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Melih Barış’ın duruşmadaki ‘iyi hali’ nedeniyle hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet kararını müebbet hapse çevirmişti. Sanık ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim, pişmanım” demişti.