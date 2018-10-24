Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görülen davada baba 22 yıl 6 ay 27 gün, oğlu ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "basit yaralama", "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklu sanık Hakan Karaosmanoğlu ile tutuksuz sanık Gökhan Karaosmanoğlu katıldı.

Hakan Karaosmanoğlu savunmasında, "Bu olayın olmaması için elimden geleni yaptım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hakan Karaosmanoğlu'nu, Tahsin Güvenç'i öldürdüğü için 13 yıl 4 ay, Hakkı G'yi yaraladığı için 7 yıl 3 ay 15 gün, Sami M'yi yaraladığı için de 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Gökhan Karaosmanoğlu'na ise Sedat G'yi yaraladığı gerekçesiyle 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Olay

Nasrullah Meydanı'nda, Eylül 2013'te, yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, Tahsin Güvenç (53), Hakkı G. (27), Sami M. (41) ve Sedat G. (25), ile Hakan Karaosmanoğlu ve oğlu Gökhan Karaosmanoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Karaosmanoğlu, tabanca ile ateş ederek Hakan Güvenç'i öldürmüş, Hakkı G. ve Sami M'yi de yaralamıştı. Oğlu Gökhan Karaosmanoğlu ise yine tabanca ile Sedat G'yi yaralamıştı.

Mahkeme tarafından Hakan Karaosmanoğlu'na toplam 24 yıl 10 ay 3 gün, Gökhan Karaosmanoğlu'na ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar hakkındaki karar, Yargıtay tarafından yeteri kadar tahrik indirimi yapılmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.