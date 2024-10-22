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Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AA22 Ekim 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
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Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunduğunu hatırlatarak, Komisyonda görüşülecek yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin bunun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu anlatan Yüksel, "Teklif, kamu hizmeti olan noterliğin etkinliğinin artırılması, hukuki güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi için önemli düzenlemeler içermektedir." dedi.

Cüneyt Yüksel, teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

Suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılabileceğini anlatan Yüksel, "Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi için yeni suç ihdas edilecektir." diye konuştu.

- "TÜRK CEZA KANUNU'NDA YENİ BİR SUÇA YER VERİLECEK"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında önemli reformların hayata geçirildiğini anlattı.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin planlandığını hatırlatan Alan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılması gerekenlerin önemli bölümünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milletin hassasiyetlerini dikkate alarak teklifi hazırladıklarını aktaran Alan, teklifin 12 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içerdiğine işaret etti. Noterlerin kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Nurettin Alan, noterlik müessesinin daha iyi işleyebilmesi ve daha kolay işlem yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Teklifle Noterlik Ücret Tarifesinin her yılın mart ayı yerine ocak ayında düzenleneceğini dile getiren Alan, öte yandan Anayasa Mahkemesinin iptal kararları çerçevesinde de bazı düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Alan, şunları kaydetti:

"Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süre 1 yıla indirilecektir. Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanınmaktadır. Teklifle, casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suça yer verilecek. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanmaktadır."

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