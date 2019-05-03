Yarım milyonluk kaçak içki ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak içki imalathanesine yaptığı operasyonla, turizm bölgeleri İzmir, Muğla Aydın'da piyasaya sürülmek istenen yarım milyon değerindeki olan 3 bin 900 şişe viski ve votka ile 20 bin adet marka etiketi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi de yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunda halk ve turist sağlığını korumak amacıyla yürütülen isthbari çalışmalar kapsamında, kentte sağlıksız koşullarda üretim yapıldığını tespit etti. Yaklaşık 2 aydır şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yaptıkları kaçak içkiyi İzmir, Aydın ve Muğla'daki turizm bölgelerinde piyasaya süreceğini belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınana arama ve yakalama kararının ardından harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bulunana imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. ve F.A yakalanırken imalathanede yapılan arama; piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 3 bin 900 şişe bandrolsüz/sahte bandrollü viski ve votka, 660 litre etil alkol, usulsüz temin edildiği tespit edilen bin 452 adet TAPDK bandrolü, 7 bin adet şişe kapağı, 2 bin 700 adet boş içki şişesi, 20 bin adet marka etiketi, ve 25 litre içki araması ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin firari olduğu yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin operasyonu ile turizm sezonu öncesi piyasaya sürülmek istenen yüklü miktarda kaçak içkinin önlendiği belirtildi.