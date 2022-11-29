İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2022 Salı / 6 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6424
  • EURO
    19,331
  • ALTIN
    1051.02
  • BIST100
    4935.71
Güncel

Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 3 farklı tarihte yapılan uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram 750 gram metamfetamin ve 169 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA29 Kasım 2022 Salı 15:31 - Güncelleme:
Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 ilçede 3 farklı tarihte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nde bir villaya yapılan operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken 500 kilogram 750 gram metamfetamin, 169 kilogram kimyasal katkı maddesi, 6 kilogram 261 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 5 adet Hint keneviri yetiştirme amaçlı düzenek, 2 adet esrar öğütme aracı, 2 bin dolar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 80 adet fişek ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde ise villadaki şüphelilerin yakalanma anı ile adresteki uyuşturucu maddeler yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.