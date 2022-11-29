Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 ilçede 3 farklı tarihte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nde bir villaya yapılan operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken 500 kilogram 750 gram metamfetamin, 169 kilogram kimyasal katkı maddesi, 6 kilogram 261 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 5 adet Hint keneviri yetiştirme amaçlı düzenek, 2 adet esrar öğütme aracı, 2 bin dolar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 80 adet fişek ele geçirildi.
Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde ise villadaki şüphelilerin yakalanma anı ile adresteki uyuşturucu maddeler yer aldı.