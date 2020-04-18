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İngiltere Türkiye'den talep etti... 85 ton daha tıbbi malzeme yola çıkıyor!

Birleşik Krallık, Türkiye'den daha fazla kişisel koruyucu ekipman talebinde bulundu. Yarın, toplam kargo büyüklüğü 84 ton olan, 400 bin adet daha koruyucu önlüğün ve sağlık ekipmanının İngiltere'ye sevk edileceği açıklandı.

star.com.tr18 Nisan 2020 Cumartesi 19:46 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:02
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Bugünün koronavirüs brifingine liderlik eden İngiltere Barınma, Topluluklar ve Yerel Yönetimler bakanı Robert Jenrick, yarın Türkiye'den 84 ton kargonun İngiltere'ye gelmesini beklediğini, gelecek kargoda 400 bin adet daha koruyucu önlüğün ve sağlık ekipmanının yer alacağını açıkladı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye 10 Nisan'da tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıkmış, yardım malzemelerinin üzerinde ise Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

star.com.tr

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