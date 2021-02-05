Yarın açılıyor... 517,5 metre uzunluğundaki Tohma Köprüsü bölgeye nefes aldıracak

AA 05 Şubat 2021 Cuma 11:21 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 11:24

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Malatya Havalimanı'nda inşa edilecek yeni terminal binasının temeli yarın atılacak.

Söz konusu bina 26 bin 765 metrekare olarak inşa edilecek. Böylece iç-dış hatlar terminal binası 17 bin 140 metrekare daha büyütülmüş olacak.

Yatırımın tamamlanmasıyla terminalin yolcu kapasitesi 1 milyon 300 bin kişi artarak yıllık 2 milyon 500 bin kişiye çıkacak.

Apron 48 bin 900 metrekare uzunluğunda ve 6 uçak kapasiteli olarak inşa edilecek. Uçak park alanı sayısı 7'den 13'e yükseltilecek.

Terminal binası bünyesinde 300 araçlık otopark yapılacak.

- Tohma Köprüsü açılıyor

Malatya'da yarın 517,5 metre uzunluğundaki yeni Tohma Köprüsü'nün açılışı da gerçekleştirilecek.

Mevcut Tohma (Şehit Gaffari Güneş) Köprüsü'ne bitişik inşa edilen yeni köprü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Projeyle Malatya-Hekimhan-Sivas Hattı'nda kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlandı.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken, Malatya'nın ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren, konforlu ve güvenli seyahat imkanı tesis edilerek trafik kazalarının önüne geçildi.

Törenlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması bekleniyor.