Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı için camiler açık olacak mı?

19 Mart 2020 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:20

Yarın cuma namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü sebebi ile birçok yer geçici süreliğine kapatıldı ve vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin açık olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. İşte tüm merak edilenler..

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?



Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18). Başka bir hadiste bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğu haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber "Ben icâbet saatinin, hangi an olduğunu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da bana unutturuldu" (Hâkim, I, 279) buyurmuştur.