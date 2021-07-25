25 Temmuz 2021 Pazar 12:55 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:55

Yarınki hava durumu, Kurban Bayramı tatili sonrası iş gidecek olan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte yarınki hava durumu bilgisi ve İstanbul 15 için günlük hava durumu.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın (Pazartesi) hava durumu yer yer parçalı bulutlu ve güneşli olmak üzere 31 derece olacak Gece ise sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek. Kuzey ve batı kesimlerde rüzgar etkisini gösterecek, hava sıcaklığı rüzgarın etkisiyle serinleyecek. İşte İstanbul 15 günlük hava durumu

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Bartın, Sinop, Kastamonu'nın kıyı kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile öğle saatlerinde Denizli'nin güney, Muğla'nın iç, Antalya'nın iç batı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ve Kütahya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacak, İç Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.