Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

1 Aralık 2021 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:03

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre Hava sıcaklıkları bir anda düşecek. Aralık ayının ilk haftasında Ankara'ya yılın ilk karı yağdı. Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumuna göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgesi, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri yağışlı geçecek. Peki Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Ankara'ya yılın ilk karı düştü. Hal böyle olunca İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak edildi. Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Yarın İstanbul'da Yağış beklenmiyor. Beklenen hava sıcaklığı ise 14 derece olacak.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yarınki hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu verilerine göre; İSTANBUL 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'un uzun süreli hava tahminlerine göre Aralık ayının 18'inde, 24'ünde ve 25'inde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE AZALACAK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA İLK KAR YAĞIŞI

Ankara'da beklenen Kar Yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Hatay kıyıları, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.