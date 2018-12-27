Yarın okullar tatil mi 28 Aralık MEB Valilik son dakika Hangi il ve ilçelerde kar tatili olacak? İstanbul Ankara'da okullar yarın tatil mi? Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? Manisa Sivas ve Konya'da okullar tatil mi? Meteoroloji'nin son dakika kar yağışı uyarıları üzerine bir çok il ve ilçelerde okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği araştırılırken konu ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor Yoğun kar yağışı nedeniyle Çorum, Düzce, Giresun, Elazığ, Aksaray, Ordu, Tunceli, Gümüşhane, Balıkesir, Denizli, Tokat, Kütahya, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Kastamonu, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Bursa, Kahramanmaraş, Konya ve Karaman'da eğitime ara verildi. Ankara Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini dün akşam yaptığı açıklamayla duyurmuştu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi MEB Valilik son dakika haberleri ve 28 Aralık tarihli okulların tatil olacağı il ve ilçeler ile ilgili tüm detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizen ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin birçok kesiminde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı illerde tedbir amaçlı okullar tatil edildi.

SİVAS



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre;



Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma - don olayı beklendiğinden, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türlü ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.



Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BİNGÖL



Bingöl'de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.



Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.



Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi



AKSARAY



Aksaray'da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.



Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



MALATYA



Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.



Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.



RİZE - İKİZDERE



Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek. İkizdere'de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.



Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



ÇORUM - SUNGURLU



Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.



Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇARŞAMBA GÜNÜ 28 İLDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ



ÇORUM



Çorum'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için kent merkezindeki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip, Mecitözü, Alaca, Uğurludağ, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.



GİRESUN



Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.



Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



KARAMAN



Karaman'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.



Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.



ORDU



Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.



Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.



TOKAT



Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.



KONYA



Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.



YOZGAT



Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KASTAMONU



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.



KIRIKKALE



Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



AMASYA



Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.



AFYONKARAHİSAR



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.



Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.



DENİZLİ



Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.



Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.



Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



SAMSUN



Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinin ardından Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Canik, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde taşıma merkezli okulların bir gün süre ile tatil edildiği, merkez okullarına taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı duyuruldu. Alaçam ilçesinde de Kızlan İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.



Daha önce Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.



Açıklamada, Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.



GÜMÜŞHANE



Gümüşhane’de gece yarısı başlayan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle sahile yakın olan Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bu ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, yağış nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullara bir gün ara verildi.



KAYSERİ



Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.



KIRŞEHİR



Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süre ile tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.



NİĞDE



Niğde’nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.



NEVŞEHİR



Nevşehir’de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.



DÜZCE



Düzce merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle Cumayeri ve Gölyaka’da taşımalı eğitim yapan okullarda 26 Aralık 2018 günü okulların tatil edildiği açıkladı.



TUNCELİ



Tunceli’de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nazimiye, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yaptığı belirtildi. Ovacık ilçesinde ise kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Ovacık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde bulunan tüm okulların tatil edildiği belirtildi.



KÜTAHYA



Kütahya’nın Simav ilçesinde Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi.



BURSA



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



BALIKESİR



Balıkesir Valiliği de Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.



ELAZIĞ



Elazığ’ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.



Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için okullar Valilik kararıyla öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı fırtına nedeni ile Sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

26 ARALIK OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER!



ANKARA’DA BUGÜN OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin’den Ankara kar tatili haberi geldi. Vali Şahin; Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Çarşamba) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmişi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU



Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.



Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının bugün sabaha kadar devam edeceğini belirtti.



Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bugün başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.



ÜNİVERSİTELERDEN DE EĞİTİME ARA VERME KARARI



Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 üniversite ile Hacettepe Üniversitesinin Beytepe ve Yüksek İhtisas Üniversitesinin Bağlum yerleşkelerinde eğitime bir gün ara verildi.



Üniversitelerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden yapılan duyurulara göre, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesinin Beytepe yerleşkesinde eğitime bir süreyle ara verildiği belirtildi.



Yüksek İhtisas Üniversitesi de Bağlum yerleşkesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, Balgat yerleşkesinde ise ders ve sınav programlarında değişiklik olmadığını açıkladı.



Bilkent Üniversitesi ise sabah derslerinin ve sınavların saat 12.30'a kadar iptal edildiğini, öğleden sonraki derslerin durumunun ise sabah saatlerinde yapılacak değerlendirmeden sonra ilan edileceğini bildirdi.



ESKİŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.



KONYA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Konya Valiliği de etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar il merkezinde tatil edildiğini açıkladı. Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi: “Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde 26.12.2018 Çarşamba günü (Meram, Karatay, Selçuklu İlçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerden (Yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesinin takdiri, ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.



AFYON'DA 12 İLÇEVE AKÜ VE AFSÜ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.



Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.



ORDU’NUN 14 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.



BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ



Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.



Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.



Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.



BİLECİK - BOZÜYÜK'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.



BALIKESİR - DURSUNBEY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bugün okullar tatil edildi.



Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.



Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.



BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE OKULLARA KAR TATİLİ



Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.



Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.



Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.



ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.



Seyitgazi ilçe merkezinin yanı sıra köylerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, ilk ve orta dereceği okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



KÜTAHYA'DA OKULLARA KAR TATİLİ



Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.



Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır."



UŞAK’TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, il genelinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi. Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi.



SAMSUN'UN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Samsun'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar bugün için tatil edildi.



Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının bugünde devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime bugün itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.



KIRŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



DENİZLİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.



Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.



Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.



Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



KASTAMONU İHSANGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.



AMASYA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.



TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.



NEVŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Nevşehir'de devam eden kar yağışı, olası don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından RESMİ AÇIKLAMA GELDİ.

Ankara'da yarın okullar tatil edildi!



Soğuk hava şartlarının tüm ülke genelini etkisi altına almasıyla birlikte, illerimizden kar tatili haberi gelmeye başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca Sivas, Eskişehir, Kütahya, Bolu, Uşak, Bursa, Çankırı, Afyonkarahisar, Balıkesir'in 2 ilçesinde, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Çorum'un Sungurlu ilçesinde ve Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.



ANKARA



Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.



Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.



Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteroloji, Ankara için de kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.



Ankara'da yoğun kar yağışının artmasıyla birlikte, kentte yaşayan yüz binlerce öğrenci her hangi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Ankara Valiliğinden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



ANKARA DONACAK



Ankara'da yoğun kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Ankara'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Özellikle Başkent'te perşembe günü gündüz sıcaklığı -7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise -11 derece olacak. Ankara'da hafta boyunca sıcaklıklar eksi değerlerde olacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da salı günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar şehir merkezinde 4 dereceye, yüksek bölgelerde ise 0 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.



Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor.



ŞİDDETLİ YAĞMUR VE YOĞUN TRAFİK



Bu arada İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.



Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.



AKOM'DAN 'KAR' UYARISI



Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.



AKOM yönetiminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.



Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında bekliyor.



Vatandaşlar hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.





İSTANBULLULAR DİKKAT!



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre İstanbul'da salı günü başlayacak kar yağışı çarşamba günü de etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Kar yağışının perşembe günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN UYARI



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte 8-12 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.



Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kar yağışı beklendiği aktarılan açıklamada, "25 Aralık Salı günü Kayseri, Nevşehir, Sivas parçalı bulutlu, Kırşehir ve Yozgat çevreleri öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneyli yönlerden yer yer 30-50 kilometre/saat kuvvetinde esecek." ifadelerine yer verildi.



Çarşamba günü ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin 27 Aralık Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği, Kayseri ile Sivas çevrelerinde yağışların kar şeklinde beklendiği kaydedildi.



Soğuk ve yağışlı havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU



Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.



Kentte dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı Mahallesi mevkisinde trafik akışı durdu.



Kar küreme araçlarının temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmasına devam ediyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi. Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını anlatan Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok." dedi.



Hava sıcaklığının -1 derece olduğu kentte, kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7



İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı 4



İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16



Bursa: Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı 4



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu 10



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16



Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -1



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu 6