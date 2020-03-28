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Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! Yarın saat 06:00'dan itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek

28 Mart 2020 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:25
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek. Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

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