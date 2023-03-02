Yarına kaldı, yanına kalmadı! 275 km'de büyük darbe: Türkiye mesajı iletti

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Türkiye'de kamuoyunun bir numaralı konusu afet ve ardından izlenecek yol haritası. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan Ankara diğer yanda ulusal güvenliğini hedef alan teröristlerle mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde PKK'nın sözde yöneticisi Soreş/Soreşger kod adlı Ramazan Güneş'in yakalanması da bu adımlardan biri. Operasyonun ne anlama geldiği sorusunun yanıtından önce yakalanma anına dair eldeki bazı verileri paylaşalım.

'GÜVENLİ BÖLGEDE' ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun yapıldığı Süleymaniye aslında terör örgütünün 'güvenli bölge' olarak gördüğü ve sözde üst düzey isimleri sakladığı yerlerden biri.

Süleymaniye'nin Türkiye'ye en yakın noktası yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta. Daha net bir ifadeyle aslında oldukça derin bir alanda operasyonun gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Bir diğer detay ise operasyonun nasıl yapıldığı... İlgili kurumlardan yapılan açıklamada bu durumla ilgili dikkat çekici bir bilgi var. "MİT'in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalanarak derdest edilmiş, farklı yöntemlerle Türkiye'ye sağ olarak nakledilmesi sağlanmıştır" ibaresi anahtar cümle.

[MİT, Irak ve Suriye kuzeyindeki hedef teröristlere karşı SİHA'ları da başarıyla kullanıyor. ]

TERÖRİSTLER OPERASYON LİSTESİNE NEYE GÖRE EKLENİYOR?

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı öncelikle, "MİT, bir SİHA operasyonuyla öldürmek yerine neden, belki de riske girerek, hedef şahsı canlı ele geçirmek istiyor?" sorusunu cevapladı.

Doç. Dr. Darıcılı, öncelikle terörist Ramazan Güneş ile ilgili bazı bilgileri paylaşıyor. Güneş'in 2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer aldığını söylüyor. Bu saldırılarda 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelimizin şehit edilmesinde aktif rol oynamış bir teröristten bahsediyoruz. Güneş'in bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındığını anlatıyor.

BÖLGEDEKİ DENGELER DEĞİŞKEN BİR YAPIDA

Darıcılı, ardından operasyon yapılan alanla ilgili önemli hususlara dikkat çekiyor. Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesi politik olarak 'sarı' ve 'yeşil' şeklinde iki bölgeye ayrılıyor.

Sarı bölge Erbil ve Duhok'u kapsıyor. Barzani'nin KDP'si tarafından yönetiliyor. Yeşil Bölge ise Süleymaniye ve Halepçe'yi kapsıyor. Burası Talabani'nin KYB'si tarafından kontrol ediliyor.

"Ancak son yıllarda bölgede batı destekli Goran ve Yeni Nesil gibi reformist hareketlerin güçlenmesiyle de yeni bir fiili durum da ortaya çıkmıştı." diyor Darıcılı. Bununla birlikte Celal Talabani ve Goran'ın kurucu lideri Norşirwan Mustafa'nın ölümüyle Süleymaniye'de güç dengesinin değişmeye başladığının altını çiziyor.

[Soreş/Soreşger kod adlı Ramazan Güneş, MİT'in operasyonuyla sağ bir şekilde ele geçirildi ve Ankara'ya getirildi.]

SAĞ ELE GEÇİRİLMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ardından başta sorduğumuz sorunun yanıtına geçiyor Doç. Dr. Darıcılı. Faaliyetin Irak'ın derinliklerinde icra edilmesini, 'MİT haber elemanı şebekesinin bölgede etkinliğine örnek' olarak sunuyor.

Peki, neden SİHA ile vurmak yerine canlı bir şekilde getirilmesi tercih edildi? Darıcılı cevaplıyor:

"Her vaka kendi içinde değerlendirilir. MİT çok net bir risk analizi yapmıştır. Bir operasyon yapılacaksa her şeyden önce personel güvenliği gelir. Sonra planın ne kadar güvenli olduğu masaya yatırılır. İstihbarat operasyonlarında sonuca bunlardan sonra bakılır.

Teşkilat, söz konusu analizlerin ardından şahsın canlı getirilmesine karar vermiş. Bazen SİHA ile vurmak çok kolay gelse de hedef şahsı sorgulamak, ondan bazı bilgiler almak çok değerli olabilir. Yıllarca örgütte farklı pozisyonlarda bulunmuş bir teröristten bahsediyoruz.

MİT'in böylesine bir derinlikte, bu denli karışık bir siyasi yapının olduğu yerden sözde üst düzey teröristi canlı şekilde yakalayıp ülkeye getirmesi neresinden bakarsanız önemli bir operasyon.

Operasyonu, MİT'in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı ekibinin yaptığını biliyoruz. Hedef şahsın neredeyse 1 yıl boyunca izlendiği bilgisi de var. Hem terör örgütlerinin hem de başka ülke istihbaratlarının cirit attığı bir yerde süreci sessiz sedasız pişirip sonuca bağlamak çok değerli."

DİĞER GÜÇLERE DE BİR MESAJ

Bu tür operasyonlarda en çok merak edilen konulardan biri de bölgedeki diğer güçlere önceden bilgi verilip verilmediği meselesi oluyor. Süleymaniye'deki operasyon için biz de benzer bir soru soruyoruz.

Doç. Dr. Darıcılı, böyle bir ihtimalin olabileceğini söylüyor ancak bir ekleme de yapıyor. Bu tür operasyonlarda bilgi paylaşımını ve koordinasyonu 'olağan' niteliyor. Söz konusu paylaşımların operasyonun başarısına gölge düşürmeyeceğini, sonucun önemli olduğunu vurguluyor.

Yaşananların teröristler için 'yarına kalsa da yanlarına kalmayacağı' gerçeğini öne çıkardığını anlatan Darıcılı, bölgede bulunan diğer güçlere de bu operasyonla Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler açısından önemli bir mesaj verdiğini söylüyor.