Yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğini trafikte yaya önceliği konusunda uyardı. Emniyet ve jandarma trafik birimleri yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimlerini artırıyor. Tüm kolluk personeli görevi esnasında veya dışında, trafik ışığı bulunmayan yaya, okul geçitleriyle kavşaklarda, yayalara öncelik vermeyen sürücülere 'trafik kural ihlali tespit tutanağı' düzenleyebilecek. Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araçların parklanmalarına izin verilmeyecek.