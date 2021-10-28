Yarınki hava durumu nasıl olacak? 29,30,31 Ekim Meteoroloji 5 günlük hava durumu

28 Ekim 2021 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Hafta sonunu Cumhuriyet Bayramı ile birleştirip tatil planı yapacak olan vatandaşlar, "Yarınki hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?" gibi sorulara cevap arıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte haftalık hava tahmini.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklığında bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Yarınki hava durumuna göre; bazı illerimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkisini hissettirecek. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen sis ve pus hafta boyunca devam edecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29 Ekim Cuma Hava Durumu

Yarın sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

30 Ekim Cumartesi Hava Durumu

Marmara, Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ve Niğde, Kayseri, Malatya, Adıyaman çevreleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

31 Ekim Pazar Hava Durumu

İç Anadolu Bölgesi bulutlu olacak. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kendini gösterirken, Ege ve Akdeniz'de ise güneşli hava hakim olacak.

Ege'nin alt kesimleri, Akdeniz'de birkaç nokta ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görülecek. Geri kalan bölgelerde ise hava çoğunlukla güneşli olacak.

1 Kasım Pazartesi Hava Durumu

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava bulutlu olacak. İç Anadolu ve Akdeniz'de ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise tam tersi havanın güneşli olması bekleniyor.

2 Kasım Salı Hava Durumu

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı