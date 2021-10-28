Yarınki hava durumu nasıl olacak? 29,30,31 Ekim Meteoroloji 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Hafta sonunu Cumhuriyet Bayramı ile birleştirip tatil planı yapacak olan vatandaşlar, "Yarınki hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?" gibi sorulara cevap arıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte haftalık hava tahmini.
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklığında bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Yarınki hava durumuna göre; bazı illerimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkisini hissettirecek. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen sis ve pus hafta boyunca devam edecek.
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yarın sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Marmara, Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ve Niğde, Kayseri, Malatya, Adıyaman çevreleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.
İç Anadolu Bölgesi bulutlu olacak. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kendini gösterirken, Ege ve Akdeniz'de ise güneşli hava hakim olacak.
Ege'nin alt kesimleri, Akdeniz'de birkaç nokta ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görülecek. Geri kalan bölgelerde ise hava çoğunlukla güneşli olacak.
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava bulutlu olacak. İç Anadolu ve Akdeniz'de ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise tam tersi havanın güneşli olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı