23 Haziran 2021 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarınki hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. Meteoroloji'den alınan hava durumu raporuna göre Cuma gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların yavaş yavaş artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 10 gün yaz havasını tüm Türkiye hissedecek. Peki İstanbul hava durumuna göre yarın yağış var mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, İstanbul'da yağışlı hava, Cuma gününden itibaren yerini güneşe bırakacak. Perşembe günü de yer yer kendisini gösterecek olan yağışlı hava, Anadolu Yakası'ndan ilerleyerek İstanbul'u terk edecek.

Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceyi gösterirken en düşük sıcaklık 20 derece olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Perşembe Parçalı bulutlu 27 derece

Cuma Parçalı Bulutlu 28 derece

Cumartesi Parçalı Bulutlu 29 derece

Pazar Parçalı Bulutlu 29 derece

Pazartesi açık 29 derece

YÜKSEK SICAKLAR KAPIDA

Yağışlı havanın iki üç gün daha etkisini sürdürmesi ancak sonrasında yurt genelinde sıcaklıkların oldukça yükselmesi bekleniyor.

İstanbul'da ve yurdun büyük bölümünde etkili olan yaz sağanakları, bazı bölgelerde etkisini hala sürdürürken cuma gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'nin son raporuna göre bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar kapıda. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji'nin son verilerine göre İzmir'de cuma günü 36 dereceye yükselen sıcaklıklar, pazar günü 38 dereceye kadar çıkacak. Aydın ve Manisa'da ise hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi de aşacak.