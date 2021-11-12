Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'un 15 günlük hava durumu

12 Kasım 2021 Cuma 11:53 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:53

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın ve hafta boyunca yurt genelinde sis görülecek. Kasım ayının ortasına doğru yaklaşırken doğu kesimlere kar yağmasıyla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yarınki hava durumu raporuna göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağını ve hafta sonu da ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu raporuna göre hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Bugün ise ülke genelinde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde Yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağını ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağını duyurdu. Marmara, İç Anadolu, Ege Bölgesi ve Kuzey bölgelerde ise 3 gün boyunca sis görülecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve illerin sıcaklık dereceleri ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15