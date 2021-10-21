21 Ekim 2021 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi. Ekim ayının son haftasına girerken hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yarınki hava durumuna yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bölgeler ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yarınki hava durumu raporuna göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir.

Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Karadeniz kıyılarında ve Batı Akdeniz'de orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara Bölgesi az bulutlu. Cuma cumartesi de yağış beklenmiyor, az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık İstanbul'da 18, Edirne'de 20 derece ölçülüyor.

EGE

Ege Bölgesinde yağış yok, önümüzdeki üç gün güneşli hava devam ediyor. Sıcaklıklar bölge genelinde 20-25 derece aralığında seyrediyor.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Sıcaklık Adana dolaylarında 30 derece ölçülüyor, Cuma günü 2-3 derece yükselmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 20, Eskişehir'de 18 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece yükselecek.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesinde yağış yok. Hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 15-20 derece aralığında seyrediyor. Cuma cumartesi 2-3 derece yükselerek bölgenin orta ve doğu kesimlerinde 20'li değerlerin üzerine çıkması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesinde de hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek 13-14 derece ölçülüyor. Gece ise sıfırın altında 2-3 derecelere düşüyor.