Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar

IHA 06.02.2020 09:52 - Güncelleme: 06.02.2020 09:52

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere, camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ara tatilde “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi kapsamında yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Yapraklı’dan Mehmet Şahin isimli öğrenci birinci olurken, İsa Kurt ikinci ve Nihat Yüksel de üçüncülük elde etti. Dereceye giren 3 öğrenciye toplamda 1700 TL para ödülü verildi.

Mehmet Şahin, İsa Kurt ve Nihat Yüksel, örnek bir davranışa imza atarak ödül olarak kazandıkları bu parayı kendi ihtiyaçları için harcamak yerine Elazığ’daki depremde mağdur olan akranlarına göndermeye karar verdi. Öğrencilerin aldıkları bağış yapma kararı, okul yönetimi ve öğretmenlerini de duygulandırdı. Öğrencilerin bağışladığı 1700 TL, depremzedeler için açılan hesaba yatırıldı.

Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, örnek bir davranışa imza atan öğrencileri ziyaret etti. Kılınç, bu projeyi iki yıldır başarıyla uygulayan okulun din kültür öğretmeni Emrullah Yıldız’a ve mahalle cami imam hatibi Ahmet Filiz’e teşekkür etti.

Öğrencileri kutlayan Müftü Kılınç, “Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen insanların acısını yüreklerinde hisseden yavrularımızı kutluyorum. Kardeş olmanın gerekliliğini ispatladılar. Allah onlardan razı olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin” dedi.

Okul müdürü Kazım Tat ve mahalle muhtarı Durmuş Ali Şahin de, bu duyarlılıklarından dolayı öğrencilerini kutladı.

Ziyaret sonunda öğrencilere Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından plaket ve hediye verildi.