İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,483
  • EURO
    51,0741
  • ALTIN
    6524.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Yarışmadan dönen öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

İstanbul'dan robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs Samsun'da şarampole devrilmesi sonucu 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

IHA31 Mart 2026 Salı 08:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, saat 06.45 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul'da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 2'si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sabıkalı eşek dehşeti yaşattı: 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek ısırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.