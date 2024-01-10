Yarıyıl Tatilinde Bilim, Sanat, Spor Dolu Günler

Çocuklarımızın öğrenmeye, gözlem yapmaya, gördüklerini taklit etmeye ara vermemek gibi müthiş bir yeteneği var. Yarıyıl tatillerinde de hayata doğal bir dikkatle bakmayı, onu anlamaya çalışmayı sürdürüyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Bu konuda NUN Okullarının bazı tavsiyeleri var:



Yemek ve uyku düzeni, tatillerde ayrıca dikkat ister.

Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için biyolojik ritminin bozulmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu sebeple tatillerde geç yatıp geç uyanmalarına engel olmalıyız.

* Böylelikle vakitlice kalkmanın yalnızca okul zamanı gereken bir alışkanlık değil, kaliteli yaşam için ihtiyaç olduğunu öğrenirler.

* Öğün atlamamak; gazlı, aşırı yağlı, gıda boyalı ve beyaz unlu lezzetlerin tüketimini en aza indirmek de çocuklarımızın fiziksel gelişimi için hayati önem taşır.

Teknoloji kullanımını ortak bir kararla sınırlandırın.

Çocukların teknoloji kullanımını tatil zamanlarında daha yakından takip etmek gerekir, ihmali tamiri mümkün olmayan zararlar doğurabilir.

* Ekran başında çok uzun saatler geçirmek çocuklarda görme bozukluğu ve baş ağrısının yanı sıra dikkat kaybından internet bağımlılığına kadar pek çok sıkıntıya sebep olabilir.

* Tatilin başında, tüm aile ortak bir "teknoloji kullanım sözleşmesi" hazırlayabilirsiniz. Bu sözleşme metninde "yemek yerken telefonlarla ilgilenmeyeceğiz", "akşamları yalnızca iki saat televizyon seyredeceğiz" gibi maddeler yer alabilir. Bu kurallara sadece çocuklar değil, tüm aile fertleri uyduğunda sözleşme amacına ulaşacaktır.

Birlikte keşif gezilerine çıkın, rehberiniz çocuğunuz olsun.

Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için ideal zamanlardan biri. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakın:

* Böylelikle gezi öncesinde araştırma yapması, mekânla ilgili bilgi toplaması gerekecek.

* Hem sizinle vakit geçirdiği için hem de ona sorumluluk verip güvendiğiniz için kendisini değerli hissedecek.

* Gittiğiniz yeri sizlere kendi sözcükleriyle anlatırken dile hâkimiyeti artacak, iletişim becerileri gelişmeye devam edecek.

* Önceden araştırma yapıp notlar aldığı yeri gezip görmek bilgilerini çok daha kalıcı hâle getirecek.

Çocuklara bilimi, sanatı, sporu ve doğayı sevdirecek pek çok atölye ve kamp alternatifi var.

Kamplar, çocuklara çok kısa zamanda en çok faydayı sağlamak üzere kurgulandıkları için onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları oldukça büyüktür. Büyükşehirlerde yaşayan öğrenciler için doğa ile iç içe olacakları, bilime, sanata ve spora vakit ayıracakları pek çok kamp alternatifi mevcut. Titizlikle hazırlanan içeriği ile NUN Kış Kampı da bu alternatiflerden biri. Üstelik içerisinde bilim, sanat, doğa ve spor var!

NUN Okulları, 22 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği "NUN Kış Kampı" ile öğrencileri; doğayı keşfetmeye, İstanbul'u yaşayarak öğrenmeye, Beykoz'un büyüleyici doğasında keşif yolcuğu yapıp bitkilerin, hayvanların var oluş nedenlerini araştırmaya ve sorgulamaya çağırıyor.

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılabileceği NUN Kış Kampı, NUN Okulları Beykoz Kampüsünde gerçekleştirilecek. NUN Kış Kampı hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız .



NUN Kış Kampı ile öğrencilerin, yaşam becerilerini deneyerek, yaşayarak ve kendi "öz"lerini keşfederek kazanmalarını hedefliyoruz.

Uluslararası katılımcılarımızla kültürlerarası iletişim becerilerimizi birlikte geliştirirken bir yandan da şehrin tarihine kulak veriyoruz. Beykoz sahilinde ve Belgrad Ormanı'nda bisiklet turu yapıyor, kışın mücadeleci şartlarında yağmur çamur dinlemeden keşif yolculuklarına çıkıyoruz. Farklı alanlarda atölye çalışmalarında buluşup olimpik havuzda yüzerek günün yorgunluğunu atıyoruz.

Doğada keşfe çıkıp sürdürebilir yaşam etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çadır kurma, ateş yakma gibi "yaşam becerileri gelişimi" odaklı aktivitelerle doğada tek başımıza hayatta kalmayı tecrübe ediyor, Beykoz ormanlarındaki biyolojik çeşitliliği yakından tanıyoruz. Son olarak İstanbul turu ile tarih içinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, kişisel gelişimlerine ve kültürel farkındalıklarına odaklanan Kış Kampı ile öğrencilerin, hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri liderlik becerilerini uygulamalı bir şekilde kazandırmayı ve bunu gerçekleştirirken doğayı ve bize sunduklarını öğrenmelerini, çevre bilinci geliştirerek topluma yararlı, aktif ve öncü bireyler olmalarını amaçlıyoruz.