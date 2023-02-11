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'Yarseli Barajı patladı' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 02:00 - Güncelleme:
'Yarseli Barajı patladı' iddialarına yalanlama
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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini ve yerinde incelemeyle kamuoyunun bilgilendirildiğini anımsatan Kirişci, "Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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