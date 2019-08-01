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YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. 14 amiral general bir üst rütbeye yükseldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.
 
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
- ''14 general ve amirel bir üst rütbeye 40 albay general amiralliye yükseltilmiştir."
 
- "1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren 47 general amiral 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edilmiş."
 
- "YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi."

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