YAŞ kararları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. 14 amiral general bir üst rütbeye yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- ''14 general ve amirel bir üst rütbeye 40 albay general amiralliye yükseltilmiştir."
- "1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren 47 general amiral 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edilmiş."
- "YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi."
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