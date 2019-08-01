YAŞ kararları listesi açıklandı! YAŞ kararı nedir, YAŞ kararı sonuçları sizlerle

YAŞ kararları listesi merak ediliyor. YAŞ sonuçları belli oldu haberlerinin gündeme gelmesi ile birlikte YAŞ kararı nedir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. Kalın açıklamasında, “14 amiral-general üst rütbeye yükseltildi.” dedi.YAŞ kararları listesi ve son dakika açıklamlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler...

YAŞ KARARLARI LİSTESİ AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. Kalın açıklamasında, “14 amiral-general üst rütbeye yükseltildi.” dedi.

Kalın, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere14 general ve amiral bir üst rütbeye 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 1 general yaş haddi sebebiyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle de 233 olacaktır. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi."

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır."

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi.

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.