Yasa dışı bahis kuryeleri yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yurt dışı bağlantılı iki ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatılıp, haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu çete ile ortak hareket edip, yasa dışı bahisten kazanılan paraların da farklı bankalara ait ATM’ler aracılığıyla transferini gerçekleştirdiği ileri sürülen, S.K., G.D., İ.A. ve A.G.’yi takibe alan polis, önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

Seyhan ilçesinde bulunan üç ayrı mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda özel bankalara ait ATM’lerden yasa dışı bahisten kazanılan parayı çeken ve bahis oynayıp kazananların parasını yatırdığı öne sürülen S.K., G.D., İ.A. ve A.G. yakalandı. Üzerlerinden 29 bin 430 lira para çıkan şüphelilerin, yasa dışı bahis çetesiyle ortak hareket edip, bahis siteleri üzerinden kazanılan paraları ATM’ler aracılığıyla transferini sağladığı, bu hizmetlerine karşılık olarak da çeteden günlük 130 lira para aldığı iddia edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Adana Adliyesi’ne sevk edildi.