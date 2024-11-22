İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptananlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • yasadışı bahis
  • izmir operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.