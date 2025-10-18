İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detay: İşlem hacmi 5 milyon lirayı buldu
Güncel

Yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detay: İşlem hacmi 5 milyon lirayı buldu

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı. Şebekenin, 5 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük işlem hacminin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detay: İşlem hacmi 5 milyon lirayı buldu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 14 Ekim'de Adana, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen biri 15 yaşında olmak üzere 30 şüpheli operasyonla yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde 50 gram esrar, 20 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, çok sayıda dijital malzemeye de el koydu.

Şebekenin, 5 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük işlem hacminin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi.

Söz konusu şebeke üyelerinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği, suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.