Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis oynatma suçlarını düzenleyen 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptananlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dün 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konulmuştu.