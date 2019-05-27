Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki farklı adreslerde bulunan resmi iddia bayilerinde organize bir şekilde yasa dışı bahis oynatan ve bu yöntemle yüklü miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. M.Z. önderliğinde başka şahıslar adına açılan 12 ayrı bayide yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

M.Z'nin elde edilen parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul, altın ve döviz satın aldığı iddia edildi. Yapılan çalışmaların ardından 21 Mayıs günü Antalya, Mersin ve Bursa'da 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli ile şüphelilerle irtibatlı olduğu iddia edilen 2 polis memuru yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 600 gram has altın, 393 bin 605 TL, 15 bin euro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 İngiliz sterlini, bin 350 ruble, 2 bin 500 Irak dinarı, bin İran riyali, çok sayıda ziynet eşyası ile dijital materyal ve yasa dışı bahis suçu ile ilgili bilgi ve belgeler ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon TL tutarında 16 daire, 2 dubleks daire, 4 iş yeri, 5 arsa ve 4 otomobil ile şüphelilerin banka hesaplarında yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 23 şüpheli çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.