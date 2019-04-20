Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1360 internet sitesine erişim engellendi
Emniyet ve Jandarma Siber birimleri tarafından yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1360 internet sitesi erişime engelletildi.
- İHA
2017-2018 yıllarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapan şirketler ile sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.2019 yılında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi erişime engelletildi.
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