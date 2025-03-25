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Yasa dışı eylemlerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası başlayan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan bin 418 şüpheliden 478'i mahkemeye sevk edildi.

25 Mart 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
Yasa dışı eylemlerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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