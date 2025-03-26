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Yasa dışı gösterilere katılmışlardı! Terör örgütleriyle ilişkileri tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Yasa dışı gösterilere katılmışlardı! Terör örgütleriyle ilişkileri tespit edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte çıkan olaylarda 676 kişinin suça karıştığı tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 7'sinin terör örgütü DHKP/C, 9'unun terör örgütü PKK/KCK, 4'ünün terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütü MLKP, 3'ünün ise terör örgütü TKİP'le ilişkili olduğu, 5 zanlı hakkında ise suç kaydı olup terör örgütü bilgisi bulunmadığı belirlendi.

İzinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 23'ü hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde arşiv kaydının bulunduğu anlaşıldı.

FİRARİLER ARASINDA TERÖR BAĞLANTILI OLANLAR VAR

Firar durumda olan 101 zanlının 6'sının ise terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenler arasında yer alan 178 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına hükmedildi.

Hakimlik, 124 şüpheli hakkında 38'ine "konutu terk etmeme" şeklinde olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında 273 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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