İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3549
  • EURO
    51,547
  • ALTIN
    6493.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı kazanca geçit yok! 3 ilde operasyon: 5 şüpheli gözaltında
Yasa dışı kazanca geçit yok! 3 ilde operasyon: 5 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

25 Mart 2026 Çarşamba 09:26
ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • şüpheli gözaltıları
  • savcılık soruşturması
  • İstanbul merkezli operasyon
  • izinsiz sermaye
  • şüpheli gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.