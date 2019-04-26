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Yasa dışı kenevir eken şahıs gözaltına alındı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde jandarma ekipleri, bir eve yaptıkları operasyonda pet bardaklarda yasa dışı kenevir eken bir şahsı gözaltına aldı.

  • İHA
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Jandarma evde yaptığı aramalarda pet bardaklar içerisine ve evin bahçesine ekilmiş şekilde toplam 90 kök kenevir bitkisi ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.  

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